В Израиле ищут 800 потенциальных носителей «омикрона» – военные поехали по адресам

Служба тыла отправила сотни «проверяльщиков» по адресам израильтян, которые могут быть заражены новым штаммом коронавируса – «омикроном». Речь идет о нескольких сотнях израильтян, вернувшихся в последние дни из африканских стран, попавших в «красный список».

Как сообщил сегодня заместитель министра обороны Алон Шустер («Кахоль-лаван»), имеется порядка восьми сотен израильтян, потенциально зараженных этим штаммом. Сейчас они все пребывают в карантине, и к ним домой, как уже сказано, отправили специальный персонал для получения проб на дополнительный анализ.

Пока неясно, насколько велика вероятность выявления «омикрона» уже имеющимися средствами. Сегодня одной из зараженных сделали «экспресс-тест» («антиген»), чтобы выяснить, показывает ли этот анализ присутствие в организме данного штамма.

На данный момент известно о четырех случаях заражения в Израиле – все носители «омикрона» приехали из-за границы. Одна из них – 34-летняя иностранная работница из Малави, дважды привитая «Астрой-Зенекой», которая летела в Израиль через ЮАР и Дубай. Она сдала анализ в аэропорту и получила «эсэмэску» о том, что должна отбыть карантин, но не получила сообщения о том, что заражена.

Сначала она отправилась в Тель-Авив, потом поехала автобусом в Эйлат и ночевала у подруги, затем отправилась на работу в отель. Среди других заразившихся – 30-летняя жительница Раананы, которая ездила на экскурсию в Йоханнесбург с мужем и трехлетним сыном, сейчас все они сидят на карантине. Муж и сын, как показали анализы, не заражены «ковидом». Еще одна зараженная – 64-летняя американка, проживающая в Йоханнесбурге и прилетевшая в Израиль к родственникам. Дважды привита «двумя Джонсонами». Она тоже изолирована. Четвертый зараженный – 59-летний израильтянин, летевший из Мадагаскара через Турцию.