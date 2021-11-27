Украинцам рассказали, когда у полицейского есть право изъять у водителя права

Практика изъятия на месте остановки водительских удостоверений из-за неуплаты алиментов становится все более распространенной, сообщает Auto24 со ссылкой на юридическую фирму «Дорожный адвокат».

Статьей 71 Закона “Об исполнительном производстве” предусмотрено, что “государственный исполнитель выносит постановление об установлении временного ограничения должника в праве управления транспортными средствами, при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца”.

Постановление об установлении временного ограничения в праве управления направляется должнику не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения. Вносится постановление в центральную базу сразу при его вынесении и становится доступным для сотрудников полиции с момента внесения.

При остановке автомобиля полицией в планшете инспектора освещается информация о наличии ограничения в праве управления, даже если постановление еще идет к водителю по почте. В таком случае инспектор обязан изъять водительское удостоверение и передать материалы в суд.

В соответствии с ч. 3 ст. 126 КУоАП “Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления, – влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 3-х до 6-ти месяцев”.

Таким образом, должники по неуплате алиментов узнают о наличии ограничения в праве управления на месте остановки, лишившись сразу водительского удостоверения.

Решение о лишении права управления принимает суд. До решения дела в суде водителю предоставляется временное разрешение на управление. Если суд решит лишить права управления, то после установленного судом срока для возврата удостоверения, водитель должен пройти медицинский осмотр относительно пригодности к управлению транспортным средством и сдачи теоретического и практического экзамена на право управления.

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