Ірина Федишин назвала найдорожчий подарунок чоловіка

Співачка Ірина Федишин розповіла про найкоштовніший подарунок від коханого.

Цього року співачка Ірина Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник відсвяткували кришталеве весілля – 15 років разом. Чоловік балує кохану подарунками. Одного разу він подарував їй квартиру у Болгарії. Та помешкання через карантин подружжя вирішили продати і витратити фінанси на інші справи. Співачка розповіла, що найдорожчим подарунком від чоловіка було авто.

Це було на мій день народження. Чоловік встав у ресторані, сказав тост і подарував мені коробочку. Я розпакувала – там були ключі від авто. Ми вийшли на вулицю, воно було запаковане бантиком, блимало мені. 3 роки тому. Вже пора на Теслу пересідати”, — розповіла Федишин.

І хоча весілля пари було давно, є подарунок від рідних, який Ірина Федишин ще й досі пам’ятає.

Мама подарувала моя колечко і Віталіка мама подарувала мені набір – кольє і браслетик золотий на руку. Тому ці два подарунки для мене пам’ятні, досі в мене є, я їх надягаю”, — поділилася із журналістами каналу “Україна” співачка.

: lemonade.style