Харьковский депутат обнаружил в машине прослушку

Депутат Харьковского городского совета Юрий Корсунов обнаружил в своем авто посторонний предмет и обратился к правоохранителям.

Об этом он рассказал изданию Newsroom.

«Забирая машину с парковки возле моего дома, я почувствовал, что кто-то в машине был. Я обратился к охранникам и попросил, чтобы они показали, что происходило в то время, когда машина там находилась. Выяснилось, что где-то с 2 до 3 часов ночи все камеры на парковке были выключены. Обратившись к охраннику, я спросил, что происходило ночью, может, какая-то авария, но я сразу увидел что он очень нервничает и говорит, что ничего не знает», — сказал Корсунов.

После более тщательного осмотра машины Юрий обнаружил под рулем посторонний предмет. На СТО депутату подтвердили, что прибор не имеет отношения к комплектации автомобиля. Сотрудник станции обнаружил еще одно подозрительное устройство, после чего Юрий вызвал полицию.

По словам депутата, эксперты заключили, что устройство имеет признаки прибора для сбора и хранения аудиозаписей. Чиновник сразу написал заявление в полицию. Правоохранители опечатали прибор и отправят его на экспертизу.

Юрий Корсунов — депутат Харьковского горсовета от партии «Европейская солидарность». Представляет общественное движение «Братья по оружию», а также является заместителем председателя совета Харьковской областной общественной организации «Союз ветеранов АТО».