Уснул за рулем: легковушка в Киеве вылетела на встречку и спровоцировала серьезную аварию

Два человека после аварии попали в реанимацию

ВКиеве в последнее время стало значительно больше аварий с участием грузовиков. Одно из таких ДТП произошло в ночь на субботу, 27 ноября, на улице Братиславской — две легковушки столкнулись лоб в лоб, после чего одну из них отбросило под колеса фуры.

Об аварии сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от рынка “Юность”. Серьезные травмы получили два участника аварии, их с места забрали кареты “скорой”.

Подробности аварии рассказали “Вартові Еспресо”. Как стало известно со слов водителя фуры, грузовик DAF ехал в крайней правой полосе, а легковушка Skoda Fabia двигалась параллельно во второй. В какой-то момент со стороны метро “Черниговская” на встречную на большой скорости вылетела KIA, которая лоб в лоб протаранила Skoda. Удар был такой силы, что последний автомобиль отбросило под колеса грузовика и хоть водитель крупногабаритного транспорта пытался быстро затормозить, но от столкновения это не спасло.

Как следствие, Skoda под колесами фуры превратилась в металлолом. Водитель легковушки вылетел через оторванную дверь, а ее пассажирку пришлось доставать из истерзанного кузова. Обоих в тяжелом состоянии унесла “скорая”.

Очевидцы говорят, что в автомобиле KIA находились три человека. Водителя задержала полиция. Мужчина объяснил правоохранителям, что он уснул за рулем по дороге с работы. Предварительно указывается, что признаков алкогольного опьянения у мужчины не обнаружено.

: telegraf.com.ua