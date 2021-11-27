Нудота та блювання: який чай і кому пити вкрай небезпечно

Чай настільки вкоренився у нашій культурі, що його замовляють навіть у нічних клубах у розпалі вечірок. Лікар-дієтолог розповіла про можливу шкоду напою — виявляється, навіть він може стати отрутою.

Чай – найпопулярніший напій в Україні. Багато хто знає про його цілющі властивості — не дарма в Азії тисячі років тому почали використовувати заварене листя цієї рослини як ліки. Але мало хто знає про те, що ароматний напій може завдати організму і шкоди – дієтолог і кардіолог Асіят Хачивок пояснила, як саме чай може завдати шкоди.

«Пийте чай із задоволенням – він дуже корисний. Він містить поліфеноли, містить флавоноїди — ці речовини мають протизапальний та антиоксидантний ефекти», — нагадала експерт про потужні лікувальні властивості напою.

Але, як казав алхімік Парацельс, «усе є ліки, все є отрута». Це стосується й чаю — питання дозування.

«При вживанні міцно завареного чаю у великій кількості він викликає „чайне сп’яніння“. Що це таке? “Чайне сп’яніння” – це стан людини, при якому підвищується тиск, підвищується пульс, тривожність, рухова активність, викликається легка ейфорія, але потім вона змінюється нудотою та блюванням, слабкістю та тривожно-депресивним станом», – застерегла лікар.

Ці симптоми пов’язані з великим вмістом чайного кофеїну – теїну у крові. Багато хто чув про тюремну звичку «чифірити» — саме «чайного сп’яніння» намагаються досягти в’язні.

Саме тому чай не рекомендований до вживання літнім людям і маленьким дітям. Решті людей без хронічних захворювань чай до вживання рекомендовано» , — пояснила Хачивок.

Однак чай може завдавати шкоди здоров’ю іншим способом опосередковано. До висушеного чайного листя часто додають трави або ягоди — наприклад живокіст. Саме живокіст у складі напою може завдати шкоди вашій печінці.

«Живокіст містить алкалоїд піролізин – було доведено, що піролізин викликає токсичне ураження печінки. Тому я вас дуже прошу обережно вживати такий чай», — нагадала лікар.

: gsminfo.com.ua