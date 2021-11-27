П’яний чоловік “танцював” перед входом до КМДА

З чоловіком починалося те, що в народі називають “вертольотом”

У Києві перед будівлею Київської міської держадміністрації стався курйоз: чоловік у стані алкогольного сп’яніння ніяк не міг встояти на ногах.

Очевидець зняв те, що відбувається на відео, опубліковане на Telegram-каналі “ХК” 26 листопада.

Відео починається з того, як чоловік щось запитує у двох поліцейських, які охороняють вхід в КМДА. Після цього він спускається сходами на тротуар Хрещатика і тут з ним починається те, що в народі називають “вертольотом” – він ніяк не міг втриматися на ногах і його почало носити колами.

За все цим спостерігали двоє поліцейських. Лише коли чоловік “програв” бій з гравітацією і впав навзнак на дорозі, вони підійшли до нього, щоб допомогти піднятися і розібратися, що з ним відбувається.

: novyny.live