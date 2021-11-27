Жена Григория Решетника показала фигуру в бикини

Жена известного украинского шоумена Григория Решетника, Кристина, отправилась на отдых.

Звезда улетела на остров Аруба. Впрочем, на отдых звезда отправилась без мужа и детей, а с известной блогершей – Алисой Илиевой. Как рассказала Кристина, Григорий сам отправил ее отдыхать одну. Ведь он считает, что жена этого заслуживает.

Действительно, любимая шоумена уже давно не отдыхала без детей. Поэтому сейчас она просто наслаждается невероятным отпуском. Звезда плавает в теплом море, наслаждается сказочными пейзажами и устраивает разнообразные экскурсии.

В частности, Кристина не забывает публиковать фотографии с отдыха в своем Instagram. Звезда в бикини показала фото, на котором позирует перед камерой, лежа на яхте.

«Смотрю на фото со снегом в Киеве и совсем не верю, что я сейчас здесь — на Арубе, где круглый год +30: и днем и ночью. Где пальмы, белый песок и кристально чистая вода», — поделилась своими эмоциями звезда.

: Новости Ю