Відхід до сну у проміжку між 22.00 і 23.00 найкраще впливає на здоров’я людини.

Названо найкращий проміжок часу, у який треба лягати спати. Відхід до сну у проміжку між 22.00 і 23.00 найкраще впливає на здоров’я людини.

Засинання у «золоту годину» ввечері сприяє міцному здоров’ю і довголіттю, інформує Ukr.Media.

Британські сомнологи повідомили про те, що наприкінці дня існує період, що є найбільш сприятливим для відходу до сну — так звана «золота година». Йдеться про проміжок між 22.00 і 23.00. Якщо взяти за правило укладатися у ліжко і засинати у цей час, то можна забезпечити себе якісним, здоровим сном, що сприятливо позначиться на здоров’ї в цілому і підвищить шанси стати довгожителем.

«Якщо ми лягаємо спати набагато пізніше або раніше за звичний час, це порушує наш внутрішній біологічний годинник або добовий (циркадний) ритм, призводить до його розсинхронізації, яка сприяє порушенням сну, що загрожують зносом артерій і ризиком розвитку серцевого нападу», — повідомили експерти.

Сомнологи зазначили, що названа ними «золота година» оптимально підходить для засинання і підтримання природних біоритмів приблизно 80 % людей — їх організм «запрограмований» природою на те, щоб вкладатися спати у цей вечірній період і прокидатися через вісім годин. Вони підкреслили, що дотримання природних добових ритмів організму є однією з найважливіших звичок для збереження здоров’я — зокрема, здоров’я серцево-судинної системи.

: aspekty.net