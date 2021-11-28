«Євробляхери» знайшли новий спосіб дешевого розмитнення автомобілів

Водії, які не встигли легалізувати свої авто у відведений законом період (до 10 листопада), зараз платять гроші учасникам бойових дій (УБД, учасники ООС), щоб ті допомогли їм у цьому процесі. У УБС терміни для пільгового розмитнення трохи довші – до 8 лютого 2022 року, інформує UBR.

Як заявляють у ГО «Авто Євро Сила», це допоможе пересісти людям на українські номери і таким чином захиститися власникам таких авто від штрафів у 170 тис. грн. Але є в цьому процесі і деякі проблеми, кажуть в АЄС.

Виконавчі провадження на УБС (кредити, аліменти, банальні штрафи за порушення ПДР) — це те, що безпосередньо впливає на можливість розмитнити авто за допомогою військового.

Якщо у «атовця» є такі борги, то після того, як євробляху розмитнять і захочуть поставити на облік, це авто просто можуть забрати за борги — тобто конфіскують.

Ще одна категорія проблем — коли військовий допомагає розмитнити авто, але зникає і не переоформляє таку машину безпосередньо на водія євробляхи — це вже відверте шахрайство. Тут «атовець» навіть може заявити свої права на авто, і за законом буде правий.

Для перестраховки власникам єврономерів радять укладати договір, в якому необхідно прописати обов’язкову передачу машини після розмитнення водієві. І по можливості – звертатися до друзів і знайомих з УБД, до яких є довіра.

: mmr.net.ua