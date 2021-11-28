Навіщо носити шапку: невропатолог розповідає про холодові болі голови

І чому не варто в таких випадках поспішати вживати препарати «для покращення кровообігу».

Лікар-невропатолог Світлана Кабульнікова розповіла про те, що таке холодові болі голови (або ж головні болі, викликані холодом). За визначенням це головний біль, викликаний холодним подразником, що наноситься зовні на голову, потрапляє всередину або вдихається.

Виділяють два підтипи холодових болів голови.

Головний біль, пов’язаний із зовнішнім впливом холоду. Виникає після впливу на незахищену голову дуже низьких температур довкілля.

«У деяких пацієнтів розвивається інтенсивний, короткочасний, колючий головний біль у лобній ділянці, хоча біль може бути одностороннім в ретро-орбітальній ділянці», — розповідає Світлана Кабульнікова.

Діагностика відбувається за такими критеріями:

А. Хоча б два епізоди гострого головного болю, що відповідають критеріям В і С.

В. Виникає внаслідок і проявляється тільки під час впливу зовнішнього холоду на голову.

С. Зникає протягом 30 хвилин після припинення впливу подразника.

D. Не пояснюється краще іншим діагнозом ICHD-3.

Головний біль, пов’язаний із проковтуванням або вдиханням холодного подразника (ice-cream headache; brain-freeze headache). Це короткотривалий фронтальний або скроневий біль, який може бути інтенсивним, і спричинений у сприйнятливих людей проходженням холодного матеріалу (твердого, рідкого або газоподібного) через піднебіння та/або задню стінку глотки.

Критерії:

А. Хоча б два епізоди гострого фронтального або скроневого головного болю, що відповідають критеріям В і С .

В. Виникає відразу після подразнення холодом піднебіння та / або задньої стінки глотки прийомом холодної їжі або напоїв або вдихання холодного повітря.

С. Зникає протягом 10 хв після припинення дії подразника.

D. Не пояснюється краще іншим діагнозом ICHD-3.

«Отже, важливо знати, що зазначений тип болю є первинним, тобто не виникає й не означає наявності іншої хвороби. За його наявності слід уникати впливу холоду. І, ще раз, — не варто використовувати препарати «для покращення кровообігу», вітаміни чи ноотропи, як, на жаль, ще прийнято в нашому середовищі, за наявності первинних головних болів», — застерігає Світлана Кабульнікова.

: greenpost.ua