Геріатри розкрили головні секрети довголіття, які дають змогу прожити до 115 років

Існує кілька факторів, які пов’язані з довголіттям і потенційно можуть забезпечити людині життя до 110-115 років. Подробицями з журналістами поділилися геріатри.

Позаштатний експерт МОЗ Ольга Ткачова зазначає, що одним з ключових моментів є спосіб життя людини, приблизно на 25% все залежить від генетики. Важливо намагатися зберігати фізичну активність і уникати переїдання.

Лікарка радить включити в раціон побільше клітковини і утриматися від шкідливих звичок, включаючи алко – і тютюнозалежність. Такі пристрасті не тільки скорочують тривалість життя, але також підвищують ризик розвитку серцево-судинних недуг і онкології.

Ще одним секретом довголіття геріатр знаходить соціальну активність. Людині потрібно спілкуватися з іншими і зберігати затребуваність, тоді як самотність виступає одним з перешкоджають довголіттю факторів.

Позицію колеги поділяє і Юрій Конєв, який нагадав, що довголіття починається після 90. Ключовим моментом дійсно залишається спосіб життя. Жінкам цілком реально дожити до 115-117 років, впевнений фахівець, для чоловіків це трохи менше — від 110 до 112 років.

Від повсякденних звичок залежить до 70% результату, потім роль відіграє генетична схильність, важливим моментом залишається і система охорони здоров’я. Поки тенденція до довгожительства зберігається в теплих регіонах планети, хоча немає точних підтверджень, що в холодному кліматі люди живуть менше.

: lhealth.info