Прилетели и сразу сели: в Израиле введены жесткие ограничения для вернувшихся из-за границы

В ночь на понедельник, 29 ноября, в Израиле начнут действовать новые ограничения, связанные с коронавирусной ситуацией: кабинет министров по борьбе с коронавирусом утвердил предложения премьер-министра и главы Минздрава.

В течение ближайших 14 дней иностранные граждане не смогут пересекать границы еврейского государства, за исключением случаев, когда они получат разрешение комиссии по рассмотрению исключений.

Все возвращающиеся в страну израильтяне, привиты они или переболели коронавирусом, будут обязаны пройти ПЦР-тест в аэропорту, после чего отправятся на карантин. Из режима самоизоляции они смогут выйти только по результатам ПЦР-теста, сделанного на третий день после прилета.

Непривитые или не переболевшие коронавирусом израильтяне также обязаны сделать ПЦР-тест в аэропорту, после чего уйдут на режим самоизоляции. Оттуда они смогут выйти только после получения результатов ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения. Если такой тест не будет сделан, то граждане будут обязаны находиться в режиме карантина 14 дней.

Прибывшие из стран так называемого «красного списка» израильтяне обязаны будут сделать ПЦР-тест сразу по прилете и переждать в специальных «карантинных гостиницах» до получения результата. Если он окажется отрицательным, можно будет уйти на домашний режим самоизоляции. Оттуда разрешат выйти по результатам теста, сделанного на седьмой день после возвращения в страну. В случае отказа от теста срок карантина увеличится еще на семь дней.

Коронавирусный кабинет расширил полномочия Службы общей безопасности (ШАБАК), которая будет следить за передвижением граждан, инфицированных «омикроном».

Ужесточены правила «зеленого стандарта»: разрешенное количество людей, пребывающих в закрытом помещении, сокращено в два раза, со 100 до 50 человек.

Вчера Минздрав Израиля опубликовал обновленный список «красных» стран, ездить в которые без уважительной причины израильтянам запрещено.

В список попали 50 из 54 африканских государств.