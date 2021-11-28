Обвинувачений у катуванні бранців «Ізоляції» Бражніков виїхав і з України і просить притулку у Франції

Про це повідомляє видання «Ґрати» у Twitter із посиланням на підготовче засідання Оболонського райсуду Києва.

«Обвинувачений у справі катівні «ДНР» «Ізоляція» Євген Бражніков виїхав з України та попросив притулку у Франції. Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного на відео. Самого адвоката на засіданні не було через хворобу», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу представник обвинувачення заявив, що прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це. Про те, що Бражников виїхав із країни, також не відомо.

Обвинувачений у справі катівні «ДНР» «Ізоляція» Євген Бражников виїхав з України та попросив притулку у Франції. Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного по відео. Самого адвоката на засіданні не було через хворобу pic.twitter.com/WDBkrSx2hO

— Ґрати (@Graty_me) November 26, 2021

Журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, який є одним із потерпілих у справі, заявив у судовому засіданні: «Бражников є одним із ключових обвинувачених у резонансній справі «Ізоляції», яка зараз на всю Україну звучить. Він два роки фактично вільно пересувався територією України , за винятком проміжку у пів року. Як ми бачимо з тих документів, які ще вимагають підтвердження, і за моїми особистими даними, ця людина фактично втекла та ще й вимагає якогось статусу політвʼязня чи біженця. Я б хотів звернути вашу увагу, якщо можливо, щоб ми не затягували цю справу процесуально, і якщо можливо, поміняли адвоката Бражникова, бо якщо ця людина дійсно хворіє на коронавірус, то це можуть бути місяці. Ми не можемо собі дозволити, щоб підготовче засідання тривало декілька місяців і ми не змогли перейти до розгляду справи по суті».

Коментар в суді потерпілого, колишнього полоненого «Ізоляції», журналіста Станіслава Асєєва про затягування процесса

Новину підготувала: Тетяна Козак, Ґрати

Всі фото та відео: Стас Юрченко, Ґрати pic.twitter.com/gM1MzWt7WX

— Ґрати (@Graty_me) November 26, 2021

Запобіжний захід суд відмовився призначати на стадії відкриття документів, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає.

«Суддя Сергій Родіонов відмовив клопотанню захисту у відеоконференції та задовольнив прохання обвинувачення та потерпілих про заміну захисника. Процес перебуває на підготовчій стадії вже пів року. У справі дев’ять потерпілих — колишніх в’язнів «Ізоляції»», – пишуть «Ґрати».

У лютому 2021 року Станіслав Печонкін, колишній цивільний заручник бойовиків ОРДО з Горлівки, розповів виданню Українська правда, що саме Бражніков в «Ізоляції» обливав холодною водою та бив ув’язнених для отримання зізнань. За його словами, Бражніков – колишній міліціонер, який у 2014 році був активним учасником «русской весны», активно допомагав проросійським мітингам, нападав на учасників проукраїнських акцій.

Сам Бражніков у коментарі УП заявив, що в тих умовах різні люди можуть поводитися по-різному. Він також запевнив, що готовий до зустрічі із представниками правоохоронних органів, якщо вони захочуть його допитати.

1 березня 2021 року журналіст Станіслав Асєєв, якого звільнили з полону ОРДО під час обміну утримуваних осіб 29 грудня 2019 року, заявив, що інший звільнений того ж дня Євген Бражніков знущався з українських в’язнів у донецькій спецв’язниці «Ізоляція».

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