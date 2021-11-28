В Україні будуть вилучати вже розмитнені євробляхи

Координаційно-моніторингова митниця під час перевірки законності митних оформлень виявила факти підробки сертифікатів відповідності екологічним нормам, про що повідомила Головні управління Національної поліції України в кожній області. Протиправні дії підпадають під ст. 358 КК України.

Як виявилося в ході перевірки, автомобілі 1970-1980-х років випуску за своїми конструктивними та технічними характеристиками не відповідають екологічним вимогам, встановленим українським законодавством. Тому декларанти при оформленні машин, зокрема Nissan, Datsun, Mazda та Toyota подавали підроблені довідки та сертифікати відповідності. Органи сертифікації підтвердили, що на ці автомобілі сертифікати не видавалися.

Тепер правоохоронці мають відреагувати на повідомлення митниці та, ймовірно, вилучити небезпечні для екології країни старі євробляхи.

: uamotors.com.ua