На Київщині фермер винайшов котки власної конструкції (відео)

Григорій Головань, який фермерує на Київщині, знаний винахідник і експериментатор. Місцеві називають його «Мічурін». І не дарма.

П’ятнадцять років Григорій Миколайович провадить mini-till, не маючи дорогих агрегатів, сам переобладнує, майструє та ефективно працює на землі. Його винаходи вже переробив не один фермер. Добре знається на мікробіології ґрунту й береже її. А тому в той час, коли всіх турбує підплужна підошва, на полях Григорія Голованя без проблем можна і до 1,2 м глибини досягти

Ось чому важливо не лише вміти й любити свою роботу, а й розуміти всі процеси, не боятись експериментів і досягати високих урожаїв за оптимальних витрат.

Одним з винаходів Григорія стали прикочуючі котки, які він змайстрував із підручних матеріалів, що були у нього в господарстві. За словами винахідника – цей недорогий і практичний винахід дозволяє йому прикотковувати рівномірно поверхню ґрунту не оминаючи горбків та ямок, що в свою чергу, забезпечує рівномірні сходи культури та допомагає боротися з бур’янами.

Про конструкцію винаходу дивіться у нашому відео.