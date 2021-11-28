Родственники пациента напали на врачей в «Рамбаме». Пациент, не получив медицинской помощи, скончался

В больнице «Рамбам» родственники пациента, госпитализированного в онкологическое отделение, напали на зашедших в палату врача и трех медсестер. Те вызвали охранников больницы, но и охранники не смогли совладать с разбушевавшимися родственниками. В итоге 64-летний мужчина умер, не дождавшись медицинской помощи.

В «Рамбаме» об этой ситуации рассказали так: «У пациента, госпитализированного в онкологическое отделение, вечером началось кровотечение. Врач и медсестры, пришедшие к нему в палату, подверглись немотивированному нападению со стороны родственников мужчины, которые не дали им возможность оказать пациенту медицинскую помощь. Медицинский персонал вынужден был покинуть палату, нападению подверглись также охранники и полицейские, вызванные на место происшествия. К сожалению, 64-летний пациент, житель деревни Вади-Ара, скончался».

Прибывшие на место полицейские арестовали подозреваемых в нападении. Это двадцатилетний мужчина, житель Умм-эль-Фахма, и сорокалетние мужчина и женщина из Вади-Ара.