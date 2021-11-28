Жителів ОРДО позбавлятимуть пенсій «ДНР» у разі тривалого незняття коштів та виїзду на підконтрольну Києву територію — Лисянський

Про це повідомив засновник «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський, повідомляє Цензор.Нет.

За його словами, пенсіонери, які не знімали нараховані виплати «ДНР», мають підтвердити документально, що вони не виїжджали на територію, підконтрольну Києву. Якщо ж виїжджали, – то мають пояснити причину тривалого від’їзду.

Лисянський також зазначив, що за рішенням чиновників «ДНР», якщо протягом трьох місяців банківські картки, на які нараховувалася пенсія «ДНР», не використовувалися, то гроші анулюються безповоротно.

«Крім цього «пенсійний фонд» НВФ «ДНР» планує перевіряти та контролювати пільговиків щодо отримання пенсії на підконтрольній території України. У разі виявлення таких, пенсію «ДНР» також буде анульовано», – сказав Лисянський.

Він додав, що ще одна проблема пов’язана з так званим «Центральним республіканським банком ДНР», оскільки часто в його банкоматах немає грошей, а деякі зовсім відключені.

«Передбачивши масове невдоволення, по місцевому ТБ повідомили, що новини про те, що відбувається в «республіці», можна почитати або на «офіційних» сайтах НВФ «ДНР», «республіканському» телебаченні або відповідних сторінках «державних органів» у соціальних мережах. Подання новин та інформування населення на інших ресурсах у НВФ «ДНР» заборонено», – розповів Лісянський.

Нагадаємо: