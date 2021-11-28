Какой должна быть первая машина у нового водителя

Какой должна быть первая машина у человека, только что успешно окончившего уроки вождения? Ответ на этот вопрос дают специалисты издания Autospot. Они также рассказали, как выбрать наиболее подходящий автомобиль.

Первый совет – при покупке не следует руководствоваться только принципом «нравится / не нравится». Недостаточное внимание к каждой детали часто приводит к разочарованию при покупке, ведь потом автомобиль может потребовать серьезных затрат.

Цена

Для начинающего водителя лучше всего использовать автомобиль среднего класса. Опыт вождения всегда достигается за счет неизбежного повреждения автомобиля. А поцарапать или разбить зеркало автомобиля, который стоит столько же, сколько квартира, совсем не из приятных ситуаций. Не говоря уже о том, что эксплуатация дорогого автомобиля с мощным двигателем стоит больших денег, и начинающий водитель может не справиться с этими расходами.

С другой стороны, широко распространено мнение, что дешевый автомобиль – хороший выбор для новичка, но это не так. Во-первых, этот автомобиль будет часто нуждаться в ремонте, а во-вторых – водитель всегда будет находиться под давлением из-за опасений по поводу возможных повреждений, а также отсутствия минимального комфорта в таких автомобилях. В-третьих, дешевая машина, даже если она новая, не гарантирует безопасность водителя и пассажиров.

Сегмент

При выборе типа кузова автомобиля следует учитывать несколько моментов. В первую очередь, это маневренность и управляемость. Чем компактнее автомобиль, тем легче ощутить его габариты, что особенно важно в условиях интенсивного городского движения. Кроме того, малолитражку легче припарковать. С этой точки зрения наиболее комфортными являются хэтчбеки и лифтбэки.

Далее следуют объем багажника и комфорт. Если машиной пользуется большая семья и в ней необходимо постоянно перевозить различные грузы или домашних животных, лучше выбрать седан или универсал. Но из-за длинного кузова они менее маневренны и комфортны, чем хэтчбеки.

Третье, о чем нужно помнить, – это проходимость. Если вам нужно ездить за городом, где дороги не всегда хорошие, лучше выбирать кроссовер с большим клиренсом, большими колесами и полным приводом.

Мощность двигателя

Оптимальный объем двигателя для первой машины – 1,0-2,0 л. Силовые агрегаты с большим объемом потребляют много топлива. При этом управлять мощным и быстрым автомобилем сложнее, а в плотном городском потоке эти функции бесполезны. Какая бы машина ни стояла, она все вместе со всеми тормозит на светофоре и вместе со всеми набирает скорость.

Топливо

Двигатели с турбонаддувом меньшего объема производят больше мощности, чем двигатели без наддува, но их срок службы зачастую короче, а надежность ниже. Бензиновый двигатель больше подходит начинающему водителю. Дизельные автомобили более экономичны, но стоимость обслуживания выше, и они более требовательны к топливу. К тому же не все производители уже выпускают дизельные модели.

Очень важно обратить внимание на расход топлива – от него во многом будет зависеть стоимость эксплуатации транспортного средства. Но не стоит полагаться только на заявленные производителем цифры, они обычно отличаются. Именно поэтому отзывы реальных владельцев модели лучше почитать на форумах, в социальных сетях.

Коробка передач

Многие считают, что первая машина должна быть с механической коробкой передач. Считается, что, научившись хорошо обращаться с «механикой», водитель может легко управлять автомобилем с любой коробкой передач. В настоящее время все больше производителей отказываются от механических скоростей в пользу классической автоматики, роботизированных коробок передач и вариаторов.

Вполне возможно, что вскоре механическая трансмиссия станет настолько редкой, что ее можно будет найти только на вторичном рынке. Но с покупкой машины проблем точно не возникнет. Так что покупайте первую машину с автоматической коробкой передач, если не хотите отвлекаться от дороги на постоянное переключение передач.

Безопасность и помощники для водителя

Статистика показывает, что чаще всего участниками ДТП являются не новички, а опытные водители в возрасте около 40 лет. За рулем чувствуют себя уверенно и часто игнорируют правила дорожного движения. Однако практически каждый начинающий водитель в первые месяцы и даже годы вождения испытывает сильный дискомфорт и страх попасть в аварию. Поэтому желательно, чтобы первая машина была по возможности оснащена системой активной и пассивной безопасности.

Поэтому помимо автомобиля хорошо иметь не только полный комплект подушек безопасности и ремней безопасности с натяжителями, но и различных электронных помощников. Наиболее полезными из них являются парктроны, система аварийной остановки в случае необходимости и система контроля слепых зон.

Рекомендуемые модели

Выбирая конкретный автомобиль, нужно руководствоваться его надежностью. Немецкие модели хорошо известны этими качествами, но стоимость их обслуживания и возможного ремонта довольно высока и может удивить водителя, впервые ставшего автовладельцем.

Поэтому лучший выбор – популярные модели и массовые модели на рынке. Среди них, например, Ford Focus, относительно доступный и комфортабельный автомобиль. Его обслуживание не такое уж и дорогое, и при этом его цена не так быстро падает, что немаловажно при следующей перепродаже.

Toyota Corolla – тоже отличный выбор для начинающего водителя. Эта модель надежна и отличается низким расходом топлива, отличается прочным кузовом и, соответственно, более высокой безопасностью, а также просторным салоном и комфортным управлением.

: sud.ua