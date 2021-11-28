Известный журналист, как украинец и еврей, извинился за Зеленского перед цыганами

Известный украинский журналист Виталий Портников от имени евреев принес извинения цыганам за слова президента страны Владимира Зеленского.

«Президент Украины, к тому же человек еврейского происхождения, а евреев презирали и уничтожали именно по этническому признаку, через губу бросает в прямом эфире: «Цыган и медведей не вызывал». В любой цивилизованной стране такой пассаж уже привел бы к скандалу и к краху политика, позволяющего себе в такой тональности и такими словами отзываться о собственных гражданах. Но только не у нас, что еще раз напоминает, на каком мировом расстоянии мы еще находимся от цивилизованного мира. Хотя я все же надеюсь, что не все…

Жители Украины ромского происхождения, господин Зеленский, спят вечным сном рядом с нашими с вами соотечественниками в Бабьем Яру и тысячах оврагов по Украине и всей Европе. Не стоит возрождать нацистский подход к «дегенеративным народам» даже сдуру или в шутку. Вы ведь и ваши родственники рискуют стать первыми жертвами возрождения такого подхода. Так что советую хотя бы извиниться за опрометчивые кощунственные слова. А пока мы будем ждать таких извинений, хочу и сам извиниться перед ромами – и как гражданин Украины, и как еврей. Поверьте, не каждый из нас – Зеленский», – написал журналист в социальной сети Facebook, акцентируя внимание на том, что слова о цыганах и медведях Зеленский произнес за день до очередной годовщины Голодомора: она отмечается в четвертую неделю ноября.

Цыган и медведей глава Украины упомянул, отвечая на критику в СМИ, которые написали, что тот использовал государственные ресурсы, отмечая день рождения руководителя офиса главы государства Андрея Ермака 21 ноября в президентской резиденции «Синегора» в селе Гуте на Ивано-Франковщине.

«В воскресенье в 7 утра я прилетел на возложение цветов в Киев. После возложения уехал на работу. Я встретился с военнослужащими. Отдельное у меня было совещание с главнокомандующим, министром обороны, а потом у меня было награждение военнослужащих. После этого я сел в вертолет с Ермаком. Там еще вещи были, а в вещах — бутерброды, если вас это интересует. С вещами и с Ермаком я прилетел в Гуту. Моя семья. Имею право. В этот день, когда я прилетел, я цыган и медведей не вызывал… В понедельник я улетел на работу», – сказал Зеленский во время пресс-конференции.

Зеленский подтвердил, что для перелетов использовался вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и вертолет Министерства обороны в качестве сопровождения в целях безопасности.

«Самолет президента не работает, потому что директор нашего ГУДа не может выделить деньги, потому что все будут говорить, что деньги тратят на президента… За два дня до этого, так получилось, или за день до этого, сломался президентский вертолет. Почему? Потому что ГУД не отремонтировал его. Президента Украины попросили, и обратились люди, которые летели с ним, использовать на этот раз вертолет ГСЧС. Я спросил, законно ли это. Мне сказали, что да, я имею на это законные права», – цитирует Зеленского издание «Укринформ».

Это не первый случай, когда происхождение Владимира Зеленского становится предметом публичного обсуждения. Зимой 2020 года экс-глава Российского еврейского конгресса назвал Зеленского лохом и шмоком, заявив, что шестой президент Украины после поездки в Израиль стал покойником для евреев.

В октябре текущего года Дмитрий Медведев оскорбил Украину и сделал акцент на еврействе президента Зеленского.

Отметим, что в последнее время на Украине резко обострились отношения главы государства и ряда известных журналистов.

«Зеленский для меня умер. Нет его больше. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. Заметьте, я сказал это сейчас: для меня он закончился, его нет. И дальше это начало конца. Все, что произошло с вагнеровцами, с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с этими реформами, которые не сделаны, с тем, что он не может выйти к людям и объяснить… Он же всегда объяснял. Он пришел в президенты на волне свободы слова. Да если бы не эта свобода слова, если бы не «Квартал», который не смогли задушить ни Янукович, ни Порошенко, хотя наверняка хотели… А где «Квартал»? А «Квартал» – все! Знаете почему? А запрещено шутить про президента. Все, нет «Квартала». Он и «Квартал» убил! Он не только свободу слова пытается убить, он убил «Квартал».

Мне Зеленский больше неинтересен. Мне уже неинтересно все, что он будет говорить, и все, что он будет делать. Он врал украинцам. Дальше неинтересно. Дальше это будет сериал «Слуга народа» и «Квартал 95». Я все понял: он артист и должен собирать аплодисменты…

Я – человек, который любил артиста Зеленского и обожал человека Зеленского. Я был абсолютным апологетом этого замечательного парня. Но эта клятая президентская булава не оставила от того Володи Зеленского ничего… «, – написал журналист Дмитрий Гордон.

Он также опроверг появившиеся утверждения, согласно которым у Гордона есть президентские амбиции: «На Банковой вливают в уши, что Гордон в президенты идет. Хочу сказать всем: Гордон никуда не идет! Гордон хочет, чтобы президентов больше не было, чтобы была парламентская республика. Мне ничего не надо, у меня все есть. Мне надо, чтобы и у людей все было. Потому что чем больше у людей, тем больше будет капитализирована Украина. Мне нужна капитализированная Украина, куда будут приходить инвесторы и где будет закон один для всех. Еще раз, что мне надо: свобода слова и одинаковые возможности для каждого».

Зеленский также высказался по поводу Гордона: «И даже если я не пойду на второй срок – они так боятся! – Гордон аж из штанов выбрасывается: «Не должен идти! Не должен! Не должен! Не должен». Ну, господи боже мой, это ли самое главное? Я там не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен. Должен только им… позорище», – приводит слова главы украинского государства издание «Украинская правда».