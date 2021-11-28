Додаткові симптоми інсульту у жінок

Інсульт у чоловіків та жінок може виявлятися трохи по-різному. Детальніше – читайте у матеріалі.
Знання того, як проявляється інсульт, може врятувати людське життя: виживання та повернення до нормального життя в його випадку залежить від того, як швидко постраждалому буде надано лікарську допомогу.
Але ви знаєте, що симптоми інсульту у чоловіків і жінок можуть виглядати зовні неоднаково?
За даними Американської асоціації з вивчення інсульту, чоловіки та жінки у багатьох випадках зазнають схожих змін. Інсульт у них може виражатися у таких ознаках:
1. Асиметрія та опущення м’язів обличчя.
2. Раптова сильна слабкість.
3. Порушення мови.
4. Проблеми з зором.
5. Втрата рівноваги, погана координація рухів.
Інсульт у жінок. Експерти відзначають: картина інсульту у жінок може бути менш очевидною, іноді слабка стать не помічає або не зважає на її ознаки як недостатньо серйозні і лякаючі.
В обставинах інсульту жінки можуть відчувати такі три стани:
1. Втома.
2. Когнітивний розлад: дезорієнтація та сплутаність свідомості, проблеми з пам’яттю.
3. Нудота чи блювання.
Крім того, жінки можуть зазнавати рідкісного типу інсульту, який відомий як тромбоз вен головного мозку. Ця патологія виникає, коли між мозком і черепом утворюється потік крові, що перешкоджає відтоку крові з дренажу. Симптоми зазвичай проявляються повільніше, ніж при типовому інсульті, але все ж таки важливо якнайшвидше звернутися за медичною допомогою.
На що слід звертати увагу?
1. Головний біль.
2. Сплутана свідомість.
3. Судоми.
: zdorovia.com.ua