Додаткові симптоми інсульту у жінок

Інсульт у чоловіків та жінок може виявлятися трохи по-різному. Детальніше – читайте у матеріалі.

Знання того, як проявляється інсульт, може врятувати людське життя: виживання та повернення до нормального життя в його випадку залежить від того, як швидко постраждалому буде надано лікарську допомогу.

Але ви знаєте, що симптоми інсульту у чоловіків і жінок можуть виглядати зовні неоднаково?

За даними Американської асоціації з вивчення інсульту, чоловіки та жінки у багатьох випадках зазнають схожих змін. Інсульт у них може виражатися у таких ознаках:

1. Асиметрія та опущення м’язів обличчя.

2. Раптова сильна слабкість.

3. Порушення мови.

4. Проблеми з зором.

5. Втрата рівноваги, погана координація рухів.

Інсульт у жінок. Експерти відзначають: картина інсульту у жінок може бути менш очевидною, іноді слабка стать не помічає або не зважає на її ознаки як недостатньо серйозні і лякаючі.

В обставинах інсульту жінки можуть відчувати такі три стани:

1. Втома.

2. Когнітивний розлад: дезорієнтація та сплутаність свідомості, проблеми з пам’яттю.

3. Нудота чи блювання.

Крім того, жінки можуть зазнавати рідкісного типу інсульту, який відомий як тромбоз вен головного мозку. Ця патологія виникає, коли між мозком і черепом утворюється потік крові, що перешкоджає відтоку крові з дренажу. Симптоми зазвичай проявляються повільніше, ніж при типовому інсульті, але все ж таки важливо якнайшвидше звернутися за медичною допомогою.

На що слід звертати увагу?

1. Головний біль.

2. Сплутана свідомість.

3. Судоми.

: zdorovia.com.ua