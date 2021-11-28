Напад на бар у Києві: Поліція затримала 12 людей і порушила справу

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій в барі “Хвильовий” на Подолі

Поліція Києва затримала 12 людей за напад на бар “Хвильовий” на вулиці Верхній Вал на Подолі.

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на поліцію Києва.

Прибувши на виклик поліцейські встановили, що група осіб підручними засобами потрощили скло закладу та намагалась потрапити всередину приміщення.

Після того, як їм став на заваді персонал бару, який зачинився зсередини, порушники втекли.

Після опитування свідків, при відпрацюванні території наряди правоохоронців за наявними прикметами виявили 12 осіб та доставили їх до Подільського управління поліції.

Поліцейські встановлюють причетність затриманих молодиків до нападу на бар, а також мотиви їхнього вчинку.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України –хуліганство. Тривають слідчі дії.