Родственники израильских спортсменов, убитых на мюнхенской Олимпиаде, требуют от ООН 110 миллионов евро

Семьи израильских спортсменов, убитых в теракте на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, требуют компенсацию от ООН в размере 110 миллионов евро. Родственники погибших мотивировали иск тем, что ООН владеет средствами бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи, причастность которого к теракту в Мюнхене была доказана израильским послом Гиладом Эрданом.

Каддафи был убит в ходе гражданской войны в Ливии в 2011 году, после чего его средства конфисковала ООН. Семьи спортсменов утверждают, что диктатор помогал террористам «Черного сентября»: они проходили боевую подготовку в Ливии, кроме того, Каддафи переводил деньги лидеру палестинского ФАТХа Ясиру Арафату.

Страшный теракт 1972 года был организован палестинской организацией «Черный сентябрь». Его жертвами стали 11 членов израильской олимпийской сборной, из которых четыре тренера, два судьи и пять участников соревнований, а также один немецкий полицейский.

Террористы захватили израильских спортсменов в олимпийской деревне 11 сентября. Они требовали пропустить в Египет 234 палестинцев, находящихся в заключении в Израиле и 16 заключенных в европейских тюрьмах. Несколько заложников, оказавших яростное сопротивление, были убиты сразу, террористы заявили, что будут убивать в час по одному заложнику, пока их требования не будут выполнены. Официальной политикой Израиля в то время был отказ от любых переговоров с террористами, поскольку такие переговоры стимулируют новые атаки.

При всех этих трагических событиях Олимпийские игры продолжались, пока давление международного сообщества не вынудило организаторов приостановить их. Жизнь в олимпийской деревне тоже шла своим чередом.

Власти ФРГ сделали вид, что согласились на требования террористов позволить им с заложниками вылететь в Египет. На самом деле, совместно с Израилем уже готовилась операция по освобождению спортсменов. Она оказалась неудачной. Поняв, что их обманули, террористы успели убить всех заложников, прежде чем были ликвидированы.

Власти ФРГ выполнили требование ливийского диктатора Муаммара Каддафи и выдали ему тела убитых террористов. Они были похоронены в Ливии с почестями, как «герои палестинского народа». Германия отказалась выдать Израилю террористов, захваченных живыми, а спустя некоторое время их и вовсе выпустили на свободу в рамках обменной сделки. Позже все террористы, причастные к атаке, были выслежены Моссадом и уничтожены.

Олимпийские игры продолжились, несмотря на произошедшую трагедию. Организаторы ограничились кратким упоминанием убитых израильтян. Олимпийский комитет также отказал семьям жертв в установке мемориала, аргументировав это тем, что «нужно учитывать, как такое решение может повлиять на членов других делегаций, враждебно настроенных к Израилю».

Германия ранее уже выплатила семьям погибших компенсацию в размере четырех миллионов евро на всех. Изначально был выплачен только один миллион, решение выплатить еще три миллиона было принято в 2002 году после того, как удалось доказать, что немецкие спецслужбы виновны в том, что не смогли обеспечить безопасность олимпийских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде.