Жителька Карибських островів виграла у лотерею квитки у космос

Жителька острівної держави Антигуа та Барбуда у Карибському морі Кейша Шахафф виграла два квитки на політ у космос на борту космоплану компанії Virgin Galactic. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Post.

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Засновник Virgin Galactic Річард Бренсон з‘явився у будинку 44-річної жінки на початку листопада, щоб повідомити про виграш.

“Коли я побачила Річарда Бренсона, я просто почала кричати! Я не могла у це повірити”, — розповіла журналістам Шахафф.

Жінка зазначила, що з дитинства цікавилась космосом.

“Для мене це чудова нагода відчути себе живою і просто здійснити найбільшу пригоду”, — додала вона.

Шахафф виграла приз, випередивши майже 165 000 людей, які взяли участь у розіграші лотереї, що зібрала 1,7 мільйона доларів для некомерційної організації Space for Humanity, яка має на меті відкрити “доступ до космосу для всього людства”. Тепер вона планує взяти у подорож свою 17-річну доньку, яка вивчає природничі науки у Великій Британії.

Дата її польоту ще не призначена. Жінка приєднається до 700 членів “спільноти майбутніх астронавтів”, які купили квитки, як повідомила Virgin Galactic агенції France-Presse.

“Просто зараз я намагаюся жити чинним моментом, сприймати все це, і я сподіваюся, що моя дочка і я, як майбутній космонавт, зможемо надихнути жінок та дівчаток у всьому світі”, — підкреслила Кейша Шахафф.