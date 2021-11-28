У французькій книгарні працюють консультанти-котики

У французькій книгарні Mon Chat Pitre працюють консультанти-котики.

Магазин відкрили влітку цього року місцеві тележурналісти.

Вони “найняли” на роботу пухнастиків, яких взяли з притулку.

Тварини вже встигли стати улюбленцями відвідувачів — вони граються, сплять у людей на руках поки ті читають і допомагають обрати літературу.

А для того, аби люди їх не виснажували і котики мали змогу заховатись і відпочити, для них створили окрему кімнату, де вони можуть поїсти, поспати та поточити кігті.

: rubryka.com