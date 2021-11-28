Вчені довели користь кави у боротьбі з хворобою Альцгеймера

Австралійські вчені з’ясували, що у людей, які щодня п’ють каву, нижчий ризик розвитку з віком когнітивних порушень. Справа в тому, що у них у мозку повільніше накопичуються амілоїдні білки. Результати дослідження опубліковані у журналі Frontiers of Aging Neuroscience.

Протягом 10 років дослідники Університету Едіт Коуен спостерігали за 227 літніми добровольцями, у яких не спостерігалися ознаки деменції.

«Ми виявили, що учасники з більш високим споживанням кави мали нижчий ризик розвитку легких когнітивних порушень, які часто передували хворобі Альцгеймера, і самій хворобі Альцгеймера», – констатувала провідний автор статті доктор Саманта Гарденер.

Крім іншого, любителі напою менше схильні до змін області мозку, які відповідають за виконавчі функції: планування, самоконтроль і увага. В результаті чого Гарденер радить пити каву людям похилого віку, які схильні до ризику зниження когнітивних функцій.

«Це проста річ, яку люди можуть змінити. Можливо, ми розробимо рекомендації, яким люди зможуть наслідувати в середньому віці, і, сподіваюся, це матиме тривалий ефект», – зазначила доктор Гарденер.

Автори дослідження зазначають, що дві склянки кави на день ніяк не зашкодять, а, навпаки, потенційно зменшать на 8% ризик занепаду когнітивних функцій через 18 місяців, а також на 5% зменшать темп накопичення амілоїдних білків у головному мозку.

На даний момент вчені не знають, яка речовина у каві відповідає за зниження амілоїдів. Для цього їм належить точно визначити, які складові напою позитивно впливають на здоров’я мозку.

До таких висновків раніше приходили китайські вчені. Вони з’ясували, що кава у певних дозах може стати своєрідною профілактикою інсульту та недоумства, оскільки люди, які випивають кілька чашок напою на день, рідше стикаються із цими хворобами.

Однак головний позаштатний психіатр-нарколог Євген Брюн попередив, що регулярне надмірне вживання кави здатне спровокувати залежність, а також може спричинити дратівливість, стати причиною порушення сну та негативно позначитися на органах серцево-судинної системи.

: prostoway.com