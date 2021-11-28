Ірина Федишин розповіла, як хоче назвати свою третю дитину

Не так давно знаменита українська співачка Ірина Федишин зізналась що мріє стати багатодітною мамою. За словами жінки, було б чудово, якби в неї народилась донечка.

У програмі “Зірковий шлях” разом з чоловіком артистка розсекретила, як би назвала свою третю дитину. Зірка українського шоу-бізнесу зізналась, що їй дуже подобається ім’я Христина.

Чоловік Ірини Федишин додав, що не проти назвати майбутню дитину на честь своєї коханої. Наразі подружжя виховує двох чудових синів. Сім’я для артистки відіграє дуже важливу роль. Ввесь свій вільний час Ірина Федишин присвячує саме рідним. Вона часто з ними подорожує та веселиться.

Таким зізнанням співачка неабияк заінтригувала велику кількість шанувальників. Фоловери відразу запідозрили жінку у вагітності. На їхню думку, зовсім скоро Ірина Федишин оголосить цю чудову новину.

Проте, жінка ніяк не коментує такі чутки. Вона не приховує, що мріє втретє стати мамою. Однак, на вагітність Ірина Федишин не натякає. Шанувальники побажали зірковій сім’ї здійснення усіх мрій. Вони повідомили, що співачка ідеальна дружина та мама.

: wona.com.ua