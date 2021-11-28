На границе с Литвой нашли труп избитого мигранта в спальном мешке

В белорусском Госпогранкомитете сообщили, что 27 ноября вечером обнаружили на границе Белоруссии и Литвы труп мужчины «афро-азиатской внешности, около тридцати лет» в спальном мешке. Белорусские пограничники уверяют, что беженец был избит.

По их мнению, мужчину забили до смерти и выбросили литовские пограничники, так как он был найден на самой границе. В Белоруссии сейчас пытаются установить личность убитого. На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа.

Сейчас иммиграционный кризис на польско-белорусской и литовско-белорусской границах движется к разрешению. Многих беженцев, потерявших надежду попасть на территории Евросоюза, специальными вывозными рейсами отправляют в Ирак. Отдельные группы по-прежнему пытаются прорваться на территорию Польши и Литвы, но пограничники этих стран сдерживают натиск. Поляки и литовцы обвиняют власти Белоруссии в том, что белорусские пограничники всячески помогают мигрантам штурмовать границу.

Сами же мигранты несколько дней назад устроили стихийный митинг против запланированного вывозного рейса в Багдад. Они заявляют, что им, как курдам, в Ираке угрожает смертельная опасность.

Позавчера президент Белоруссии Лукашенко сам приехал в логистический центр на границу, чтобы посмотреть, как устроились мигранты, и заявил, что его страна уже потратила на них двенадцать миллионов долларов.