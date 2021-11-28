От субботы до субботы, один мир и много фото: лучшие снимки минувших дней

Сайт 9 канала предлагает подборку самых интересных фотографий минувшей недели.

Женщина доставляет пирог жителям дома, затонувшего во время стихийного бедствия в Канаде: самая трогательная фотография последних семи дней.

Фото: Дженифер Газье.

Впрочем, с точки зрения трогательности с ней может поспорить фото южнокорейской бабушки, возносящей молитву за хорошую оценку внуку на экзаменах.

Фото: Кинг-Донг-Джи.

А вот так жители Нью-Дели, утопающего в смоге, спасают от голодной смерти чаек.

Фото: Навеш Читракар

Знаменитый «Человек-паук», взошедший по стенам более чем 90 зданий на планете, француз Ален Робер на минувшей неделе взобрался на 39-этажный небоскреб «Скайпер» во Франкфурте. А после благополучного спуска был так же благополучно задержан местной полицией: паук-то ты паук, но лазить по высотке без разрешения никак нельзя.

Обувь, обведенная аэрозолем, как улика в деле о наезде автомобиля на участников парада в США.

Фото: Чейни Орр.

И наконец, арабские мигранты встречают зиму в Белоруссии: не май месяц, однако…

Фото: Каспер Пемпель