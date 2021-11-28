В Москве провалилась встреча врачей и антиваксеров: противники вакцинации смеялись, издевались и отказались надеть маски

Попытка диалога с противниками вакцинации в России провалилась. Об этом заявил главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, сообщает «Лента.ру».

По словам врача, противники вакцинации приехали в больницу вчера, 27 ноября, но в итоге Вечорко зафиксировал отсутствие диалога.

«Диалога-то нет, один негатив. Я понял, что это бесполезно», — цитирует издание слова Вечорко.

Врач заявил, что, несмотря на существующий регламент посещения «красных» зон, большинство пришедших отказались соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Вечорко сказал, что в поведении гостей была видна наигранность, они также нахамили пациентам.

«Там никакой правды нет, это провокация. Они просто издевались», — считает Вечорко.

Врач подчеркнул, что в ходе встречи противники вакцинации предложили лечить COVID-19 пенициллином. По мнению Вечорко, противники вакцинации приехали не за правдой, а за славой.

Заместитель главврача Олег Аверков заявил, что представители противников вакцинации прошли через «зеленую» зону без средств индивидуальной защиты. Учитывая эти факторы, а также то обстоятельство, что у антипрививочников отсутствовали результаты экспресс-теста на наличие коронавируса, что ставит под угрозу здоровье сотрудников больницы, «экскурсию» досрочно завершили.

В сообщении не указывается состав делегации противников вакцинации.

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