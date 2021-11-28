Кабмин против олигархов: пострадают все, кроме Коломойского

В среду, 24 ноября, Кабинет министров в рамках реализации «закона об олигархах» утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни. Действия правительства нельзя назвать продуманными и последовательными. Тут политика власти больше похожа на попытку «стреножить» одних крупных предпринимателей, дабы создать преференции другим финансовым группам, в поддержке которых заинтересована Банковая. Почему попытки правительства реализовать «антиолигархическую политику» далеки от искоренения дисбалансов во внутренней политике и экономике, читайте в материале «Апострофа».

Антиолигархический план

Кабмин принялся исполнять так называемый закон об олигархах, который стал ключевым поводом для жесткого противостояния между Офисом президента и самым богатым украинцем — Ринатом Ахметовым. Принятый 24 ноября план Кабмина, в числе прочего, предусматривает выполнение такиих мероприятий:

-усиление возможностей Антимонопольного комитета и обеспечение справедливого правосудия;

-прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси до сентября 2023 года;

-уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022 года;

-усиление контроля над финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;

-минимизация влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 года;

-приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года.

Пунктов в постановлении Кабмина больше. Тут обозначены наиболее ключевые, которые в перспективы могут существенно повлиять на внутреннюю политику.

Ирония ситуации в том, что если бы ОП и правительство реально работали над эффективностью Антимонопольного комитета формированием независимой судебной системы, принятое «антиолигархического» закона было бы бессмысленным.

«Проблема в том, что АМКУ при каждом президенте в ручном режиме управляется Банковой, которая в той или иной степени зависит от олигархов. Получается замкнутый круг, в котором невозможна полноценная работа комитета. Члены АМКУ, согласно закону, назначаются сроком на семь лет. За последние семь лет решением президента были уволены 11 членов комитета. Из них только двое сами написали заявление об отставке», — отметила в разговоре с «Апострофом» Агия Загребельская, ранее занимавшая пост Государственного уполномоченного АМКУ.

Коломойского не тронули

Первое, на что обратили внимание наблюдатели, в тексте постановления не упоминались направления, в которых заинтересован олигарх Игорь Коломойский. Вопросов к господину Коломойскому накопилось много. В том числе, по «Укрнафте», которую никак не могут «развести» с олигархом. Более того, с фактического одобрения Зеленского, озвученного на пресс-конференции, Игорю Валериевичу хотят отдать самые вкусные активы главной государственной нефтянной компании.

Единственное решение, касающееся энергетического сектора — прекращение импорта электричества из РФ и Беларуси. Даже если оставить в стороне Россию, которая ведет против нас войну, то решение по импорту из Беларуси является, как минимум, дискуссионным.

«Прекращение импорта электричества с Беларуси само по себе абсурдное решение. Речь идет о критически важном для энергетической системы страны вопросе. Аварийные перетоки и возможность провалов в энергосистеме никто не отменял. Также не стоит забывать о возможности об аварийных выходах из работы энергоблоков на электростанциях. Трудно представить, на что именно могут рассчитывать чиновники, планируя подобные решения», — сказал в комментарии «Апострофу» эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Банковая против Ахметова

Формально решение прекратить импорт электричества из РФ и Беларуси может быть выгодно самому богатому олигарху Ринату Ахметову, владеющему самым крупным электроэнергетическим предприятием в стране.

Такая версия имела бы право на жизнь, если бы не несколько увесистых «но». Между олигархом и Офисом президента идет политическая и информационная «война». Рината Ахметова категорически не устроило принятие «закона об олигархах» и снятие Дмитрия Разумкова с поста спикера.

В подконтрольной олигарху энергетической компании ДТЭК уверены, что их по-крупному «кинули», не дав причитающиеся деньги, получены от «зеленых» евробондов «Укрэнерго». Как настаивают в СМИ, идеологом такого решения был сам президент Владимир Зеленский. Против интересов Рината Ахметова также направлен пункт по повышению тарифов на железнодорожные перевозки, который фигурирует в постановлении Кабмина.

На фоне противостояния ОП с господином Ахметовым возникает полу-конспирологическая версия о том, что функционеры Банковой хотят запустить своих людей в энергетический сектор. Прекращение подачи электричества с Беларуси и РФ попросту позволит взвинтить тарифы, получив за короткий промежуток сверхдоходы.

Подобные подозрения имели некие основания. Офис президента ранее обвиняли в том, что Банковая, продавливая «закон об олигархах», нацелена на банальный передел наиболее «жирных» предприятий и секторов экономики.

В итоге хваленая «деолигархизация» свелась к «особому положению» для одного крупного бизнесмена — Игоря Коломойского, от которого Банковая зависит информационно и политически.

«Бороться с олигархатом, заручившись поддержкой Игоря Коломойского — просто нонсенс. Лидеры крупных ФПГ имеют солидный опыт в бизнесе и политике. Их нельзя считать „лохами“, которых можно просто так взять и обвести вокруг пальца, лишив активов и влияния. У каждого из них есть своя история отношений с западными институтами, легальные средства борьбы, юристы, лояльные группы во власти. У Банковой была возможность в первый год каденции Владимира Зеленского кардинально изменить правила игры, но время было безвозвратно упущено», — отметил в разговоре с «Апострофом» политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Война за «телевизор»

Очевидно, что Ринат Ахметов, имевший дело фактически со всеми президентами, сдаваться не станет. На телеканалах, которые с ним связывают, круглосуточно «полощут» президента, его Офис и парламентских «слуг». Хотя господин Ахметов отрицает остро критическое отношение редакций к власти, в отдельных сюжетах лояльные к нему медиа «лупят» по Банковой не слабее каналов Виктора Медведчука.

Ранее ОП подозревали в желании отобрать у опальных олигархов телеканалы. Теперь такие подозрения лишь усилились.

Все идет к тому, что Банковая может открыто обвинить олигарха в «злоупотреблении влиянием на медиа» — именно такая формулировка содержится в постановлении Кабмина.

Пятый президент, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко в этом плане дважды подстраховался. Сначала он на фоне санкций против телеканалов господина Медведчука сам у себя «купил» телеканал «Прямой» дополнительно к «5 каналу». Затем в начале ноября стало известно, что бывший «гарант» передал акции телеканалов журналистам, создавшим холдинг «Вільні медіа».

Учитывая отечественную практику, Петр Порошенко таким образом стремится обезопасить свои активы от возможной «экспроприации». В первый раз его всерьез обеспокоили санкции против телеканалов ОПЗЖ. Теперь, видимо, штабисты «Евросолидарности» всерьез опасаются, что «телевизионное противостояние» Рината Ахметова с Банковой может рикошетом затронуть и других олигархов.

«Контроль над телеканалами — один из факторов политического влияния олигархов. Деолигархизация предполагала уменьшение влияния крупного бизнеса на медиа. Учитывая, что сейчас идет информационная война Банковой с самым богатым бизнесменом, понятно желание власти лишить его этого ресурса. Не исключаю, что в „закон об олигархах“ еще будут вносить правки, позволяющие регуляторам без суда отбирать лицензии у телеканалов», — отметил в разговоре с «Апострофом» политический эксперт, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Владимир Шевчук

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