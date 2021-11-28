Слава Каминская ответила на обвинения в буллинге по отношению к Вике Смеюхе

В интервью Славе Демину певица рассказала, какие конфликты у них случались в рабочем коллективе.

Слава Каминская прокомментировала высказывания экс-коллеги Виктории Смеюхи на тему буллинга в группе “НЕАНГЕЛЫ”. После того как между певицами случился скандал в соцсетях, Вика рассказала, что иногда их конфликты доходили до рукоприкладства со стороны Славы.

Ответ на такие обвинения Каминская дала в интервью Славе Демину. Певица подтвердила, что она очень разозлилась после того, как Смеюха в очередной раз безответственно отнеслась к работе.

“Вика опоздала на 40 минут. Я сидела и ждала ее на восьмом месяце беременности с вот таким животом. Ехать хрен знает куда. Я говорю: “Имей уважение к моему положению”. Она говорит: “А что беременность – это болезнь?”

Человек не понимает что такое гормональный всплеск во время беременности. Я ответила: “Еще раз такое скажешь – дам в тыкву”. Она ответила что она сильнее. Ну, а дальше я уже не помню, у меня штора упала”, — рассказала Слава.

Певица призналась, что потом пожалела о своем поступке и ей стало обидно. Сейчас бы она так не поступила.

Слава рассказала, что за все 15 лет совместной работы с Викой, случалось не мало похожих ситуаций. Однако несмотря на это они продолжали работать и хорошо общаться, что было по инициативе обеих, ведь последние 5 лет они работали без контракта, что значит Вика могла просто уйти и не “терпеть” все эти ссоры.

: showdream.org