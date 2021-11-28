Покрилось кольоровими плямами: у Києві зливають нафту в Кирилівське озеро

На Оболоні в Києві у Кирилівське озеро зливають нафту. Внаслідок цього частина водойми покрилась плямами.

Громадські активісти подали звернення до прокуратури. Відомство відкрило кримінальне провадження за статтею щодо порушення правил охорони вод.

Озеро покрилось плямами

Кримінальне провадження порушили за заявою Аннабелли Морини. Лабораторія відібрала воду на аналізи.

“Втім за запахом, кольором уже зрозуміло, що це – нафтопродукти та скидання у промислових масштабах”, – мовиться у публікації.

На відео, опублікованому користувачкою, видно, що озеро покрите різнокольоровими лінійними плямами.

Зразки забрудненої води вже відібрали

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, розслідування обставин забруднення озера на Оболоні вже взяли на контроль.

Інспектори вже відібрали зразки води на місці події. Прокуратура разом із поліцією мають намір встановити розмір збитків, джерело забруднення і причетних осіб.

: 24tv.ua