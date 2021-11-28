Что нового ждать украинским водителям в 2022 году: техосмотр, штрафы, покупка авто

Каждый год в законопроекты вносят новые поправки, которые касаются правил дорожного движения. Поэтому давайте разберемся, чем еще удивит 2022 год.

Одна из самых болезненных тем украинцев – техосмотр, который не пройдет автомобиль с серьезным ДТП, а это «привет» большинству авто из США.

Некоторые штрафы тоже претерпели изменения. Если водитель находится за рулем без соответствующих разрешений – ему грозит штраф в виде 425 грн, а если у него вообще нет прав, то наказание составит 3400 грн. Повторное нарушение указанного пункта правил влечет административное наказание в сумме 20400 грн. Также в 2022 году увеличится ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, водитель управлявший машиной в пьяном виде заплатит 17000 грн с лишением прав прав на 12 месяцев. Повторное нарушения повлечет за собой наказание в размере 34 000 грн и лишения водительского удостоверения на 3 года. На третий раз штраф достигнет 51000 грн и права заберут на 10 лет.

Что же касается налога на роскошь, то теперь под его действие будут подпадать автомобили ценой от 45 тысяч долларов (около 1,215 млн грн). Единоразовая сумма налогообложения за один автомобиль будет составлять 25000 грн. Если автовладелец просрочил с оплатой в период 60-90 дней, то к штрафу будет добавлена дополнительная сумма в объеме 10%.

Со следующего года Украина должна перейти на Европейскую систему подготовки новых водителей. Это означает, что теоретической части обучения будет меньше, а практические занятия остаются без изменений. Так, для самой популярной категории B (легковые автомобили) время теоретической подготовки уменьшили со 100 до 63 часов. Также водители будут изучать более современные дорожные ситуации и проблемы, связанные с эксплуатацией электромобилей.

Уже совсем скоро камеры фотофиксации начнут присылать штрафы за езду по встречке и проезд на красный свет. Совсем скоро власти планируют установить еще 210 комплексов фиксации.

: mashyna.com.ua