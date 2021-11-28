Из-за напряженной военной обстановки в Эфиопии: правительство одобрило репатриацию в Израиль 3000 эфиопских евреев и их родственников

Сегодня, 28 ноября, правительство единогласно утвердило въезд в страну 3000 репатриантов из Эфиопии и их близких родственников. Репатрианты приедут в Израиль в течение нескольких недель. Министерство здравоохранения Израиля одобрило въезд, несмотря на африканский штамм «омикрон».

Предложение было выдвинуто министром абсорбции Израиля Пниной Тамено-Шете. Оно связано с обострением внутреннего военного конфликта в Эфиопии и, как следствие, возросшим уровнем угрозы для потенциальных репатриантов. Речь идет о репатриации около пяти тысяч человек, евреев и их близких нееврейских родственников.

Бюджет, выделенный на въезд репатриантов и материальную помощь для них, составляет 570 миллионов шекелей. Пока что те, кто планирует репатриироваться в Израиль, ожидают вылета в специальном центре временного размещения в Аддис-Абеде. Те, кто не имеет права на репатриацию, должны будут покинуть его.

Приезд новых репатриантов вызывает бурные споры в израильском обществе, поскольку правительство несколько раз объявляло об окончании репатриации из Эфиопии, поскольку все местные евреи уже выехали в Израиль. Всего несколько месяцев назад в стране разразился скандал из-за того, что среди десятков граждан Эфиопии, репатриированных в Израиль в рамках секретной операции, только четверо оказались евреями, то есть принадлежали к общине фалашмура («зера Исраэль»).