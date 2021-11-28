Тоня Матвиенко рассказала, как ее дочь подвинула Арсена Мирзояна

Дочь Антонины Матвиенко и Арсена Мирзояна попробовала себя в качестве певицы.

Антонина Матвиенко рассказала о подарке своей дочери. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Известная украинская певица, а также дочь легендарной украинской артистки Нины Матвиенко Антонина старается вести свой инстаграм-блог, показывая в фото и видеоформате интересные моменты ее жизни. На ее инстаграм подписано девяносто две тысячи подписчиков, которые активно комментируют каждый ее пост.

27 ноября женщина опубликовала видеоазпись со своей дочерью Ниной и своим отцом Петром Гончаром.

“Дедушка поздравил Нинусика с первым ее дебютом. Песня – «Сніговик» @arsen_mirzoian ищем и слушаем 😘”, – сообщила она.

: sport.znaj.ua