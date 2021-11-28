Впервые после долгого перерыва город в Израиле признан «красным»; пассажиров рейса в Эйлат просят срочно уйти на карантин

Всех пассажиров рейса автобуса N390, следовавшего в понедельник, 22 ноября, из Тель-Авива в Эйлат, просят как можно скорее сделать ПЦР-тест и уйти на карантин до получения результата.

Об этом сообщил израильский штаб по борьбе с коронавирусом.

Причиной стало обнаружение у пассажира этого рейса заражения «омикроном». Инфицированный вернулся из Малавии и после прилета воспользовался услугами общественного транспорта.

Сегодня стало известно, что город Явне и три района в столице признаны «красными» согласно решению Минздрава. Это первое подобное решение за последнее время.