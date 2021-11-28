Комаровський попередив, що полоскати горло небезпечно

Захворівши на ангіну (гострий тонзиліт), не слід вдаватися до полоскання горла, підкреслює лікар.

Лікар Євген Комаровський розповів, що полоскання горла, ураженого гнійною інфекцією, досі залишається одним із найпоширеніших домашніх засобів лікування ангіни. Але те, що подібне лікування може бути корисним – міф.

Комаровський пояснив, що характерні для ангіни відчуття та симптоми – це результат ураження стрептококовими бактеріями. Таким чином, можна говорити про бактеріальну інфекцію. Усунути її полосканням неможливо, більше того, це може бути небезпечним.

Ангіну не можна вилікувати жодними полосканнями, це здатне довести людину до інвалідності.

Медик додав, що людині з цим захворюванням полоскати горло можна, якщо тільки на мигдаликах засихає слиз і завдає йому дискомфорту.

: zdorovia.com.ua