Карантин необходим: Беннет призвал израильтян проявить терпение и соблюдать дисциплину

Меры по ужесточению правил въезда в Израиль были приняты для того, чтобы сохранить нормальную жизнь в стране и максимально защититься от нового и более опасного штамма коронавируса.

Об этом сегодня, открывая еженедельное заседание правительства, заявил премьер-министр Нафтали Беннет.

Напомним, согласно решению правительства, в ночь на понедельник, 29 ноября, в Израиле начнут действовать новые ограничения, связанные с осложнением эпидимической ситуации из-за обнаруженного в южноафриканском регионе нового штамма коронавируса омикрон.

В рамках этих ограничений в течение двух недель границы еврейского государства будут закрыты для всех иностранных граждан. В случае острой необходимости прибыть в Израиль иностранец должен будет получить на это разрешение от Комиссии по исключениям.

«Я прошу от общественности проявить терпение и соблюдать дисциплину. Сейчас нужно прикрыть границы, чтобы сохранить Израиль открытым изнутри. Понимаю, что, возможно, придется изменить места проведения отпуска и уйти на карантин по возвращению. Это происходит и в моей семье», — сказал Беннет.

Премьер-министр прокомментировал и возобновляющиеся завтра в Вене переговоры о возобновлении действия ядерной сделки с Ираном.

Беннет подчеркнул, что «Израиль крайне обеспокоен готовностью отменить санкции и возобновить вливание миллиардов долларов в Иран в обмен на недостаточные ограничения в развитии ядерной программы».

«Эту позицию мы доносим всеми путями как до американцев, так и до других стран-участниц переговоров с Ираном», — заключил премьер-министр.