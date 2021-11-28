10 перших симптомів раку, які не можна ігнорувати

У Великобританії до чверті випадків раку не були вчасно виявлені в період пандемії коронавіруса. Найбільше недіагностованої онкології було серед чоловіків, хворих на рак простати. Служба підтримки хворих на рак Macmillan повідомила, що в лютому 2021 року число жінок, у яких діагностовано рак грудей 4 стадії, досягло 148% від середнього показника до пандемії. Все більше і більше людей отримують діагноз пізніше, ніж це було до появи коронавіруса. А це означає, що вони, ймовірно, потребують більш інтенсивного лікування та підтримки, що також потенційно впливає на їх шанси на виживання. Багато з пропущених випадків можуть бути пов’язані з тим, що британці тримаються подалі від лікарів і лікарень, побоюючись заразитися COVID-19.

Існує понад сто різних видів раку і деякі симптоми специфічні. Але є кілька загальних ознак або тих, що найбільш часто зустрічаються серед онкологічних хворих.

10 поширених симптомів раку з посиланням на The Sun перерахувало Новини.LIVE.

Втрата ваги. Якщо пивний живіт раптом почав танути без будь-якої причини і прикладених для цього зусиль, це може бути одною з перших ознак раку підшлункової залози, шлунка, стравоходу або легень.

Незвичайні припухлості або шишки. Слід серйозно поставитися до них незалежно від того, в якій частині тіла вони з’явилися. Особливо, якщо це шия, пахви, живіт, пах, груди або статеві органи. Жінкам слід проявляти особливу пильність і стежити за змінами в грудях, а чоловікам – за своєю статевою системою.

Постійний кашель – це не тільки ознака коронавіруса або застуди, але і більш серйозної хвороби. Особливо, якщо він не проходить через три-чотири тижні. Якщо виникає задишка і відходить мокрота зі слідами крові, це може бути ознакою раку легень.

Зміни родимок. Важливо стежити за появою нових родимок або будь-яких змін в розмірі, формі або кольорі вже існуючих. Якщо вони стають твердими, кров’яними або сочаться будь-якої рідиною, їх необхідно перевірити.

Кров в сечі або випорожненнях. У поєднанні зі зміною графіка походу в туалет, випорожнень – має підштовхнути для походу до лікаря.

Проблеми з сечовипусканням. Підтікання, постійне бажання сходити в туалет або пробудження вночі, біль в процесі – все це повинно викликати тривогу. У чоловіків це може означати рак простати, який рідко має симптоми, але може викликати біль у попереку, прямій кишці, стегнах або тазу, проблеми з ерекцією. Жінкам також слід звертати увагу на незрозумілі вагінальні кровотечі або кров’янисті виділення між менструаціями, після сексу або після менопаузи.

Незрозумілий біль. Якщо десь болить більше чотирьох тижнів, він постійно проходить або з’являється – це попереджувальний знак.

Печія. Якщо ви регулярно страждаєте нападами хворобливої печії, яка не проходить, важливо пройти обстеження. Це може бути ознакою раку шлунка або горла.

Труднощі при ковтанні. Якщо ви відчуваєте, що їжа постійно застряє в горлі, і іноді її незручно або боляче ковтати – це найбільш частий симптом раку стравоходу.

Сильна нічна пітливість може свідчити про безліч різних видів раку. Але це також найпоширеніша ознака лімфоми. Це тип раку, який розвивається в лімфатичній системі – мережі судин і залоз по всьому тілі.

: novyny.live