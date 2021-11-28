Правительство разрешило использовать геоданные со смартфонов израильтян «в медицинских целях»

Правительство утвердило решение об использовании геоданных граждан Израиля с целью проведения эпидемических расследований.

Такая практика уже применялась на начальной стадии пандемии в марте-июне 2020 года.

Механизм отслеживания выстроен на основе системы, разработанной в «израильском ФБР» — Службе Общей безопасности (ШАБАК).

Напомним, что это огромная база данных, в которую «скидывается» масса сведений обо всех израильтянах. По ней задним числом можно отследить координаты мобильных телефонов, звонки, «эсэмэски» и некоторые другие данные.

При использовании этого механизма координаты зараженного человека на протяжении двух предыдущих недель сопоставляются с координатами всех остальных мобильных телефонов.

Тех, чьи координаты пересекаются с «орбитой» носителя вируса, настоятельно просят приступить к карантинному режиму до соответствующей даты. Согласно закону о порядке работы Службы общей безопасности, этот механизм может применяться исключительно для борьбы с терроризмом либо в случае угрозы национального масштаба.

Именно такой угрозой считают сейчас в Израиле новый африканский вирус под названием «омикрон».

Решение об использовании «шабаковского» механизма эпидемического расследования было утверждено не единогласно. Против него проголосовали министры Эли Авидар, Орна Барбибай, Ифат Шаша-Битон и Гидеон Саар, воздержались при голосовании Иссави Фарадж и Тамар Зандберг.

Следует отметить, что все проголосовавшие против и в прошлом выступали против этого метода, поскольку, по их утверждению, собранные данные о местонахождении и перемещении граждан могут быть использованы в целях, далеких от заявленных.