Из-за войны в Эфиопии: правительство одобрило «завоз» 3000 эфиопских «не совсем евреев» и их родственников

Сегодня, 28 ноября, правительство единогласно утвердило разрешение на въезд в страну для 3000 эфиопов, у которых имеются близкие родственники в Израиле. По большей части это близкие уже находящихся в Израиле представителей «околоеврейской» общины «фалашмура»

Будущих граждан доставят в Израиль спецрейсами в течение нескольких недель. Министерство здравоохранения Израиля одобрило въезд, несмотря на «африканский» штамм «омикрон» и включенную в «красный список» Эфиопию.

Предложение об экстренной доставке новой партии эфиопов было выдвинуто министром абсорбции Израиля Пниной Тамано-Шатой, которая, как и практически любой коалиционный депутат, имеет возможность в нынешней ситуации шантажировать все правительство. Оно связано с обострением внутреннего военного конфликта в Эфиопии. Как утверждают в эфиопской общине Израиля, война может отрезать от транспортного сообщения тех, кто ожидает приезда в Израиль во временных лагерях.

Бюджет, выделенный на доставку эфиопов и материальную помощь для них, составляет 570 миллионов шекелей. Пока те, кто планирует улететь в Израиль, ожидают вылета в специальном центре временного размещения в Аддис-Абебе. Те, кто не имеет права на репатриацию, должны будут покинуть его.

Приезд эфиопских граждан в Израиль вызывает бурные споры в израильском обществе. Практически все евреи из этой страны репатриировались еще в 90-х годах. Всего несколько месяцев назад в стране разразился скандал из-за того, что среди десятков граждан Эфиопии, доставленных в Израиль в рамках секретной операции, только четверо оказались евреями, то есть принадлежали к общине фалашей («зера Исраэль»).

Как мы сообщали ранее, члены фалашмурской общины не подпадают под закон о возвращении – тот не дает права на репатриацию евреям, принявшим другую религию. Однако в порядке исключения в феврале 2003 года правительство под руководством Ариэля Шарона приняло решение о том, что «обращенные в христианство эфиопы, по материнской линии потомки общины «Бета Исраэль», желающие вернуться в иудаизм, могут приехать в Израиль согласно обычному миграционному законодательству и пройти гиюр по устроженным нормам».

Хотя в решении правительства говорилось о праве любого потомка эфиопских евреев по материнской линии, в реальности правительство «завезло» в Израиль несколько партий фалашмуры, общим числом около 3000. В 2013 году сюда прилетело 450 «фалашмуров» в рамках операции «Голубиные крылья», после чего «завоз» объявили законченным.

Однако в сентябре прошлого года, под давлением общины выходцев из Эфиопии, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял решение о разрешении на въезд в страну еще тысячи крещеных фалашей. Впоследствии министр абсорбции Пнина Тамано-Шата «выбила» разрешение на репатриацию еще 2000 «фалашмуров». Сейчас их постепенно привозят в Израиль в рамках операции «Цур Исраэль» («Твердыня Израиля»).

Решение о массовом завозе потомков крещеных евреев вызывает в Израиле много критики. Оно в чем-то «симметрично» стремлению левых кругов «разбавить» еврейское население как можно большим количеством африканцев и арабов в политических целях.