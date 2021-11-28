Співак Ед Ширан побував на зйомках у Києві

Популярний британський співак Ед Ширан повідомив, що провів у Києві зйомки, ймовірно свого нового кліпу.

Про це він написав в Інстаграмі.

“Дякую, Києве, що зустрів нас. Три ночі зйомок у твоєму чудовому місті. Україна прекрасна”, — підписав співак фото, на якому він в оточенні команди молодиків стоїть посеред нічної вулиці.

Деякі прихильники припустили, що зйомки відбувалися на території корпусів Механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ед Ширан – англійський співак, автор пісень, гітарист і актор. Він є лауреатом багатьох музичних премій, зокрема “Греммі” за сингл “Thinking Out Loud” в номінаціях “Пісня року” та “Найкраще сольне поп-виконання”.

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Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)

: rubryka.com