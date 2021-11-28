Техогляд авто вже на дорогах України: кого зупиняють і що перевіряють

У Києві розпочали працювати нові діагностичні станції для техогляду автомобілів.
Вже з 12 листопада ці спеціалізовані автомобілі патрульної поліції з’явилися на дорогах України, повідомляють «Факти».
У МВС попередили — такі перевірки не торкнулися приватних легкових автомобілів.
Перевіряють стан лише того транспорту, який має проходити обов’язковий техогляд — йдеться про вантажівки та транспортні засоби для перевезення людей чи вантажу з метою отримання прибутку.
Поліцейські автомобілі оснащені сучасними приладами, які дозволяють зробити основні перевірки на місці.
Тепер патрульна поліція може здійснити такі перевірки:
стан фар;
стан протектора шин;
аналіз викидів вихлопних газів;
коефіцієнт димності дизельних двигунів;
рівень шуму, що видає автомобіль;
визначення стану кермового управління.
: avtodream.org