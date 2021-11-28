Техогляд авто вже на дорогах України: кого зупиняють і що перевіряють

У Києві розпочали працювати нові діагностичні станції для техогляду автомобілів.

Вже з 12 листопада ці спеціалізовані автомобілі патрульної поліції з’явилися на дорогах України, повідомляють «Факти».

У МВС попередили — такі перевірки не торкнулися приватних легкових автомобілів.

Перевіряють стан лише того транспорту, який має проходити обов’язковий техогляд — йдеться про вантажівки та транспортні засоби для перевезення людей чи вантажу з метою отримання прибутку.

Поліцейські автомобілі оснащені сучасними приладами, які дозволяють зробити основні перевірки на місці.

Тепер патрульна поліція може здійснити такі перевірки:

стан фар;

стан протектора шин;

аналіз викидів вихлопних газів;

коефіцієнт димності дизельних двигунів;

рівень шуму, що видає автомобіль;

визначення стану кермового управління.

: avtodream.org