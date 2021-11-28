«Омикрон» просочился еще в две страны, расположенные в разных полушариях

В Нидерландах и Австралии выявили сегодня несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

По сообщению ИА «Ассошиэйтед пресс» со ссылкой на австралийские власти, сверхзаразную мутацию коронавируса выявили у двух иностранных граждан, прибывших в Сидней из Африки.

В Нидерландах «омикрон» обнаружили пока у 13 пассажиров, прилетевших в страну из ЮАР.

Всего положительный тест на «ковид» оказался у 61 пассажира из 624, прибывших в голландский аэропорт Схипхол из стран южноафриканского региона 26 ноября. После этого Европа приостановила авиасообщение со всеми странами Южной Африки.

В Институте здравоохранения Нидерландов допустили, что число носителей «омикрона» может увеличиться, поскольку работа над секвенированием штамма, выявленного у оставшихся 48 пассажиров, еще не закончена.

Таким образом, на сегодняшний день, помимо ЮАР и стран южноафриканского континента, новый штамм с «повышенной поражающей способностью» обнаружен в Бельгии, Израиле, Германии Великобритании, Чехии, Дании, Австралии и Нидерландах.