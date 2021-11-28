Ханука начинается: в этом году все просто – какой день, такая и свеча

Сегодня, 25 кислева, начинается еврейский праздник Ханука. Он продолжится 8 дней – до 6 декабря (2-3 тевета).

Этот праздник установлен не в Торе (то есть не заповедован всевышним), он скорее «традиционно исторический», хотя считается, что в Торе содержится несколько намеков на будущее празднование.

Поэтому дни Хануки не считаются в иудаизме святыми (то есть выходными), взрослое население работает как обычно, а у детей в эти дни каникулы.

Празднование Хануки внедрено еврейскими религиозными авторитетами в честь успеха восстания Маккавеев в 146 году до н. э. Тогда евреи освободили Иерусалим от власти селевкидом, пытавшихся эллинизировать столицу Иудейского царства.

Маккавеи провели ритуальное очищение Второго храма, который был до этого осквернен Антиохом IV (в том числе селевкиды водрузили там статую Зевса).

У них возникло затруднение на последнем этапе очищения – нигде не было чистого масла (елея), которым можно было бы зажечь храмовый светильник («менору»), дабы освятить храм для богослужения.

После долгих поисков был найден маленький запечатанный кувшинчик с маслом, спрятанный предыдущим первосвященником. Но масло в нем было так мало, что его хватало всего на сутки. Однако произошло чудо. Масло горело восемь дней – ровно столько, сколько требовалось на очищение новой порции ритуального елея.

Это событие называется ханукальным чудом, и именно поэтому праздник длится восемь дней. Каждый день в честь тех событий в специальном светильнике («ханукие») зажигают новую свечу.

Есть несколько специальных ханукальных обычаев. Это волчки-«савивоны», они же «дрейдлы», а также блюда, жареные в масле – пончики и драники («латкес»).

В этом году принцип зажигания свечей прост, по крайней мере, для израильтян, для которых «понедельник начинается в воскресенье». Первую свечу зажигают в первый день недели («йом-ришон»), вторую во второй («йом шени») и т. п.