Украинская певица Ирина Федишин рассекретила, какой самый дорогой подарок ей подарил любимый, продюсер Виталий Човнык.

Так, в программе «Звездный путь» знаменитость поделилась, что муж подарил ей автомобиль. Такой сюрприз артистка получила в день рождения в 2018 году. Как вспомнила исполнительница, во время празднования в ресторане избранник провозгласил тост и вручил ей коробочку.

«Я распаковала – там были ключи от авто. Мы вышли на улицу, оно было упаковано бантиком, мигало мне. 3 года назад. Уже пора на Теслу пересаживаться», – поделилась звезда.

Также Федишин помнит подарки мамы и свекрови на свадьбу. Пара поженилась 15 лет назад. Так, родной человек исполнительницы вручил дочери колечко, а мама мужа – колье и золотой браслетик на руку. Артистка поделилась, что эти два подарка для нее памятны и она их до сих пор носит.

: Новости Ю