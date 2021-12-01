«Союзники» РФ передрались между собой: на ирано-афганской границе идут бои

На ирано-афганской границе в районе провинции Нимроз идут бои между иранскими пограничниками и талибами. Об этом сообщает афганское агентство «Аамадж Ньюс» и публикует кадры с места событий.

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طالبان «هاموی‌های زرهی امریکایی» را برای جنگیدن در برابر مرزبانان ایرانی به ولسوالی کنگ ولایت نیمروز فرستادند. درگیری شدید جریان دارد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می‌کنند.#آماج_نیوز pic.twitter.com/uvrrON3A16

— Aamaj News (@aamajnews24) December 1, 2021

По сведениям издания, «Талибан» стягивает к границе бронетехнику, в том числе «трофейную», ту, которую оставили американские военные, покидая страну.

По последним данным, несколько иранских контрольно-пропускных пунктов, в частности, Дост-Мохаммад и Бала Сиа Чешман, перешли к талибам. Источники агентства утверждают, что несколько иранских пограничников захвачены в плен. Местные жители, по настоянию талибов, покинули район.

Российское агентство ТАСС, ссылаясь на иранские СМИ, опровергает захват КПП. Издание пишет, что причиной перестрелки между боевиками движения «Талибан» и иранскими военнослужащими произошла из-за в «неверного понимания афганской стороной пограничной линии».