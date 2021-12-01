Найближчими днями Київ засипле снігом

Найближчими днями синоптики прогнозують у Києві сніг та дощ зі снігом

Початок грудня у столиці відзначиться зимовою погодою – найближчими днями у Києві очікується сніг та невеликий мороз.

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні, 1 грудня, вдень у столиці очікується невеликий сніг, температура повітря – +1…+3°C.

У ніч на 2 грудня також сніжитиме, повітря охолоне до -1…-3°C, вдень стовпчики термометрів покажуть +6…+8°C, без опадів.

У п’ятницю, 3 грудня, вночі температура повітря +1…+3°C, вдень очікується дощ зі снігом, температура – +4…+6°C.

На вихідних, 4-5 грудня, синоптики прогнозують уночі мороз -3…-5°C, вдень стовпчики термометрів покажуть -1…+1°C. У суботу можливий невеликий сніг.

Нагадаємо, столична влада заявляє, що підприємства КК “Київавтодор” повністю готові до погіршення погодних умов і забезпечені протиожеледними засобами. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки. Дорожники також забезпечені необхідною кількістю посипальних і паливно-мастильних матеріалів.