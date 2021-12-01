Чи є у Світловодську голова?

Світловодськ, який колись мав міста з чималим промисловим потенціалом, цього року оновив свою репутація і став місцем комунальних катастроф. Та люди, які знають, як розвивалися справи у Світловодську, стверджують, що всі неприємності для Світловодська — це абсолютна закономірність, адже міський голова обрав політику шкідливого для громади популізму.

І ми це зараз доведемо.

Дешеві тарифи за відсутні послуги

Дешева рибка — погана юшка. Цю приказку знають абсолютно всі. І от саме таку погану юшку втюхав наївним світловодцям міський голова Андрій Маліцький перед виборами. Для того, щоб його популярність трималася на належному рівні, міський голова відмовився піднімати тарифи на комунальні послуги до економічно обгрунтованих. Результат плачевний. Навіть на початку грудня місто не опалюється нормально, до Світловодська постійно їздять посадовці облради і жодна комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не обходиться без аналізу ситуації в Світловодську.

Але говорити можна багато — тепломережі це не замінить і навіть дірки не полатає! На це треба гроші і час.

Міська влада робить винними комунальників — СП «Світловодськпобут», забуваючи, що це підприємство на належному рівні забезпечувало послуги обігріву будинків та закладів з 2001 року. І неодноразово зверталося до міської влади з проханням про підвищення тарифів, щоб залучити у Світловодськ більше субсидій і створити таким чином умови для підтримання тепломереж у нормальному стані. Чотири роки комунальникам відмовляли. А тепер, коли війна вийшла за межі кабінетів, а світловодчани протестують на вулицях, тих же комунальників не просто роблять винними, але й перешкоджають їм відновити роботу опалювальних систем! І це не порожні слова — у поліції лежить заява про дії зловмисників, що спустили теплоносій з будинку біля лікарні, знаючи, що поруч великий порив теплоцентралі. Цим кимось виявився керівник медзакладу. Отже, до переліку винних у проблемах приєднається і він. Та чи тільки в ньому проблема?

«Ви хочете зарплат? А може, вам ще ключ дати від квартири, де гроші лежать?»

Світловодська територіальна громада — одна з небагатьох, де Знам’янська окружна прокуратура розслідує справу про невиплату заробітних плат.

Заборгованість за виплатою зарплат становить 3,7 млн грн. Працівників, які очікують на чесно зароблені гроші, 224 — це колективи трьох садочків, п’яти шкіл, одного спеціального закладу.

Міський голова Андрій Маліцький стверджує, що на ньому ніякої відповідальності.

Мовляв, винний у всьому очільник відділу освіти. Проте всі розумні люди знають, що жоден начальник відділу не може розпоряджатися бюджетними коштами! Єдине, що він може зробити — подати клопотання про вирішення певних питань, виділення коштів на зарплати чи інші потреби. І все, що від нього залежить, начальник відділу освіти Світловодської міської ради Геннадій Френкель зробив — він робить все можливе, щоб взяти на баланс міської ради згадані заклади освіти. І навіть піднімає питання саботажу з боку міської ради, у якої не доходять руки прийняти на баланс матеріальні цінності згаданих закладів, передати відділу освіти всю їхню бухгалтерію.

Хіба міський голова не має жодного впливу на ситуацію?

Не хоче чи не може?

І чим же він зайнятий?

1000 і 1 суд міського голови Андрія Маліцького

Андрій Іванович виступає позивачем у кількох судових позовах. Проти нього подав позов начальник відділу освіти Геннадій Френкель, який вимагає скасувати незаконне звільнення. Жителі Світловодська у суді пред’являють претензії щодо комунальних негараздів, а комунальники подають позов про захист честі, гідності й ділової репутації, бо не вважають себе винними.

Де знайти бідному Андрію Маліцькому час і сили на виконання своїх посадових обов’язків і турботу про місто? Тут би хоч про себе встигнути потурбуватися!

От і виходить, що юридично у Світловодську є голова.

А фактично, вибачте — дупа…

svitlo